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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis’te namaz kılınacak camiler belirlendi

İHA

Bitlis'te 29 Mayıs 2020 günü belirlenen kurallara uyulması şartıyla cuma namazının kılınacağı şehir merkezindeki camiler belirlendi.

Bitlis’te namaz kılınacak camiler belirlendi

Bitlis’te 29 Mayıs 2020 günü belirlenen kurallara uyulması şartıyla cuma namazının kılınacağı şehir merkezindeki camiler belirlendi.
Bitlis İl Müftülüğü tarafından belirlenen camilerde, uzun bir aranın ardından cuma namazı kılınacak. Cuma namazının kılınacağı cami isimlerinin yer aldığı afişler şehrin farklı noktalarına asılarak duyurusu yapıldı. İl müftülüğünce yapılan duyuruda, “Camilerimizin abdesthane ve tuvaletlerinin kapalı olması nedeniyle abdestinizi ev veya iş yerlerinizde alarak belirlenen camilerimizde bulunulduğu sürede maskelerinizin çıkarılmaması ve kişisel seccadeleriniz ile gelinmesi gerekmektedir. Namazlarınızı önceden işaretlenerek belirlenen yerlerde kılınması gerekmektedir. Namaz kılınacak mekanlardaki giriş çıkışlarda ve içerde güvenli mesafenin ihmal edilmemesi, namaz öncesi ve sonrasında fiziksel temas ile musafahadan kaçınılması önem arz etmektedir” denildi.
Açıklamada, hastalık belirtisi taşıyan vatandaşların da cuma namazını evlerinde öğle namazının farzı olarak eda etmelerinin hem kendi hem de diğer vatandaşların sağlığı açısından önemli olduğu kaydedildi.
Bitlis şehir merkezinde namaz kılınacak camiler ise şöyle:
“Merkez Ulu Camii, Müftülük (Siteller) Camii, Şemsiye Mescidi (Vakıflar Bölge Müdürlüğü), Hüsrevpaşa Camii, TOKİ 2. Etap Camii, TOKİ 3. Etap M. Zeki Peker Camii, TOKİ 4. Etap Camii, Üniversite Camii, Cezaevi Hazreti Ali Camii, Kutlu Doğum Camii, Eyüp Kenan Camii, Gazibey Camii, Fatih Kur’an Kursu, Seyyit Mustafa Camii, 8 Ağustos Yeni Camii.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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