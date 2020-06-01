Bitlis’te uyuşturucu operasyonu

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Bitlis’te polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 1 kilo 950 gram esrar ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şüphe üzerine bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Şüphelenilerek durdurulan bir araç içerisinde yapılan arama neticesinde daralı ağırlığı 1 kilo 950 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Araç içerisinde bulunan V.D. ve V.A. isimli şüpheliler gözaltına alınmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

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