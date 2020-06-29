Bitlis’te 3 kilo 34 gram metamfetamin ele geçirildi

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Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 3 kilo 34 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il merkezi girişinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir minibüste arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Minibüsün içerisinde yapılan arama neticesinde daralı ağırlığı 3 kilo 34 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Araç içerisinde bulunan E.İ. ve H.B. isimli iki şüpheli gözaltına alınmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

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