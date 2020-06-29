Bitlis'te 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi

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<br>Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı bir minibüste 3 kilo 34 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. <br>Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 28 Haziran günü il merkezi girişinde, durumundan şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu. Ekiplerin minibüs içerisinde yaptığı detaylı aramalarda 3 kilo 34 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili araç içerisinde bulunan şüpheliler E.İ., ve H.B., gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ <br>2020-06-29 18:38:18<br>

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