Tatvan Kaymakamlığına Erdemir atandı

Bitlis’in Tatvan Kaymakamlığına Kırıkkale’nin Keskin Kaymakamı Tekin Erdemir atandı.
Resmî gazetede yayınlanan 2020 yılı Mülki İdare Amirleri atama kararnamesiyle Keskin Kaymakamı Tekin Erdemir, Tatvan Kaymakamlığına atandı. 1983 yılında Samsun’un Veziköprü ilçesinde doğan Kaymakam Erdemir, 2006 yılında Selçuk Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 2007 yılında Gaziantep Kaymakam adayı olarak göreve başlayan ve 20072010 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisansını tamamlayan Tekin Erdemir, evli ve iki çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.