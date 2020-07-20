Adilcevaz GKY TÜRŞAD Voleybol Takımına sponsor desteği

Bitlis’in Adilcevaz GKY TÜRŞAD Erkek Voleybol Takımı, Ankara’da faaliyet gösteren iki firma ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı.

Ankara'da faaliyet gösteren transformatör imalat sanayisinin büyük firmalarından Astor A.Ş. ve Yasin Dış Ticaret Firması, önümüzdeki sezon Bitlis'i TVF 1'inci Lig'de temsil edecek olan Adilcevaz Girişim Kültür Yardımlaşma ve Türkiye Şehit Aileleri Derneği Spor Kulübü'nün (TÜRŞAD) Voleybol Takımına sponsor oldu. Kulüp Başkanı Avukat Kadir Köstekçi, TVF 1'inci Lig'inde önemli başarılara imza atacaklarını ifade ederek, “Ankara'da faaliyet gösteren transformatör imalat sanayisinin lider şirketi, ülkemizin en büyük firmalarından Astor A.Ş. ve Yasin Dış Ticaret Firması ile sponsorluk sözleşmeleri imzaladık. İnşallah arkamıza aldığımız bu güçlü destekle TVF 1’inci Lig’inde daha güzel başarılara imza atacağız. Bizlerden ve takımızdan desteğini esirgemeyen Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Suat Yılmaz ve Ticaret Bakanlığı Daire Başkanı Fuat Bozkaya'nın yanı sıra kulübümüze sponsor desteği sağlayan Astor A.Ş. Genel Müdürü Enver Geçgel ve Yasin Dış Ticaret Firması Genel Müdürü Yasin Can’a sonsuz şükranlarımızı sunuyorum. Sponsorluk anlaşmalarının başta Bitlis spor camiası olmak üzere voleybol camiasına, gençlerimize, ilimize, ilçemize ve tüm destekçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

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