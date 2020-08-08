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Bitlis´in düşman işgalinden kurtuluşunun 104´ncü yılı kutlandı

DHA

Bitlis´in düşman işgalinden kurtuluşunun 104´ncü yılı kutlandı


Özcan ÇİRİŞCeren KURTYE/BİTLİS, (DHA)BİTLİS´in düşman işgalinden kurtuluşunun 104´üncü yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk anıtına Valilik ve belediye çelenklerinin konulması ile başlayan programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Belediye Nesrullah Tanğlay, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, kurum amirleri ve öğrenciler katıldılar.
Programda konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 1916´da işgal edilen Bitlis´in 5 ay 5 gün süren mücadele sonunda yeniden düşman işgalinden kurtarıldığını söyledi. Vali Çağatay konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"Bitlis´in düşman işgalinden kurtuluşunun 104´inci yıl dönümünü büyük bir coşku ile kutlamanın idraki içindeyiz. 1915 yılının temmuz ayının bir Ramazan gecesinde, Rusların Bitlis'i işgal etmek için Başhan mevkisine geldiği haberi alınmıştır. Bitlis'teki kahraman Türk askerinin, Bitlis halkımızın ve milis kuvvetlerin dirayetli savunması sonucunda Ruslar Bitlis'e giremeyerek geri çekilmiştir. Ancak bu sevinç fazla sürmemiş, Şubat 1916 sonlarında Rus askeri ve Ermeni İntikam Tugayları tekrar Bitlis kapılarına dayanmıştır. Bu nedenle Bitlis´te büyük göç kaybı yaşamıştır. Göç edemeyip şehirde kalanlar Ermeni kurbanı olurken, göç edenler ise çetin kış şartları altında açlık, sefalet ve çapulcuların kurbanı olmuştur."
`MUSTAFA KEMAL 27 MART´TA BİTLİS´İ ZİYARET ETMİŞTİR´
Vali Çağatay, Kolordu Komutanlığına atanan Mustafa Kemal´in 27 Mart 1916´da Bitlis´i ziyaret ettiğini de belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bu Kolordunun komutanlığına Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal'i atamıştır. Albaylıktan Generalliğe yükseltilen Mustafa Kemal, 27 Mart tarihinde ilimizi ziyaret etmiştir. Mustafa Kemal´in ilimize gelişi askerin ve bölge halkının moralini çok yükseltmişti. 1 Ağustos 1916 tarihinde Mustafa Kemal tarafından taarruz emri verilmiş, 8 Ağustos 1916 tarihinde Bitlis sabah 05:00´de istiklaline kavuşmuştur. 5 ay 5 gün düşman işgalinde kalan Bitlis, savaş sonrası harabeye dönmüştür. Bitlis'in kurtuluşu, Türk'ün makus talihinin yenildiği gündür. Bitlis, birinci dünya savaşıyla beraber Anadolu'da işgal edilen vilayetler içinde istiklaline kavuşan ilk şehirdir. Bu kurtuluş, milli mücadelenin ilk kıvılcımıdır. Bitlis o zaman nasıl ki Rus askerlerine güvenerek halkımıza zulmeden Ermenilere karşı nasıl direndiyse bugün de dünyanın çeşitli devletlerinin desteğini alan o Ermenilerin kurmuş olduğu terör örgütüne karşı aynı imanla, aynı gayretle yine güvenlik kuvvetlerinin yanında yer alarak aynı şanlı mücadeleyi vermektedir."DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE
2020-08-08 11:15:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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