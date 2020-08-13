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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis Eren Üniversitesi, Teknofest yarışmasına hazır

DHA

Bitlis Eren Üniversitesi, Teknofest yarışmasına hazır


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)BİTLİS Eren Üniversitesi (BEÜ), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) tarafından bu yıl Gaziantep´te 5'incisi düzenlenecek olan Teknofest `Uluslararası İnansız Hava Araçları Yarışması´na katılmak için hazırlıklarını tamamladı.
Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Öğretim Görevlisi Muhammed Fatih Kuluöztürk, yarışmada geçen yıl mansiyon ödülü kazandıklarını, ancak bu yıl iddialarını daha üst sıralar olduğunu söyledi. Kuluöztürk, 24-27 Eylül´de Gaziantep´te düzenlenecek yarışmaya geliştirdikleri 'BEUAV-04' isimli dronla katılacaklarını söyledi. Deneme uçuşlarının başarılı geçtiğini söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Kuluöztürk, yarışmaya 2 takım olarak başvuru yaptıklarını belirterek, ''Bir takımımızın başvurusu kabul edildi. Bunun içinde hazırlıklarımızı yaptık. En son olarak uçuş testlerimizi nihai olarak yapıyoruz. Sistemimize yüklemelerimizi yaptık. Bu yıl Gaziantep´te düzenlenecek olan yarışmada bulunacağız. Bu yıl yaptığımız dronu geçen yıllara göre daha küçük boyutlarda tasarladık. Yarışmada bizim için ağırlık ve süre önemli olduğu için böyle bir tasarım yaptık.  250 mm´lik karbonfiberden ürettiğimiz dron üzerinde elektronik bileşenleri bulunuyor. Tasarımı, üretimi, montajı tamamen bize ait. Üzerinde bazı hazır elektronik bileşenler var. Onların da kodlanması, kalibrasyonu ve yazılımsal değişiklikleri bize ait'' dedi.
8 KİŞİLİK EKİPLE KATILACAKLAR
Kuluöztürk, bu yıl 8 kişilik ekiple yarışacaklarını söyleyerek, ''İnşallah yarışmaya da katılıp üniversitemizi ve bölgemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bölge adına en yakın Gaziantep, Kahramanmaraş, Erzurum illeri katılıyor. Yani Doğu Anadolu Bölgesi´ni temsil edeceğiz. İyi bir derecede bekliyoruz. Geçen yıl mansiyon ödülü almıştık. Bu yıl hedefimiz daha da büyük. Umarım iyi bir derece elde ederek Üniversitemizi ve bölgemizi iyi bir yere taşımak istiyoruz'' diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2020-08-13 14:48:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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