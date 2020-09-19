Bitlis´te 865 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te, jandarmanın bir TIR'da yaptığı aramada 865 paket kaçak sigara ele geçirildi. TIR şoförü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol noktasında durumundan şüphelendikleri TIR'ı durdurarak arama yaptı. Tütün tespit köpeği ile yapılan aramada TIR'ın gizli bölmelerine yerleştirilmiş 865 paket kaçak sigara ele geçirildi. TIR şoförü M.A. gözaltına alındı.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2020-09-19 15:24:54



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