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Vaka sayılarının düştüğü Bitlis'te sağlık çalışanları, aşı olmaya başladı

DHA

Vaka sayılarının düştüğü Bitlis'te sağlık çalışanları, aşı olmaya başladı


Özcan ÇİRİŞCeren KURTYE/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te, sağlık çalışanlarına Covid-19 aşısı yapılmaya başlandı. Sağlık Müdürü Dr. Koray Okur, sağlıkçıların fedakarca çalışması ve güvenlik güçlerinin aldığı tedbirler sayesinde kentte vaka sayılarında ciddi düşüşler olduğunu söyledi. Okur, "İkinci etapta 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlara sonra asker, öğretmen, polislerimize aşı yapacağız" dedi.
Çin menşeli Covid-19 aşıları, Bitlis Devlet Hastanesi'ne saat 08.00 sıralarında getirildi ve sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı. İlk aşıyı olan Sağlık Müdürü Dr. Koray Okur, kentte son günlerde vaka sayılarında ciddi düşüşlerin yaşandığına dikkat çekti. Okur, "Maske, mesafe ve temizlik kuralları başta olmak üzere aşı ile artık bu hastalığı gündemimizden çıkarmaya başlayacağız. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 10'un altına düştü. Bitlis ilimizde, çok şükür halkımız da devletimizin koyduğu kurallara riayet etti. Zor da olsa sokağa çıkma yasağına uydu. Bu konuda tedbirlere uyan Bitlis halkına teşekkür ediyoruz. Hayırlısıyla Covid salgınına karşı aşımızı olduk. Tüm ülkemize hayırlı olsun. Bitlis´imize hayırlı olsun. Bitlis´te 10 aylık süreçten bahsetmek istiyorum. Virüsün ilk çıktığı günlerden beri Tatvan Devlet Hastanemizi pandemi hastanesi, Bitlis Devlet Hastanemizi de normal vakalarımız için ayırdık. Bitlis bu yönden şanslıydı. Çok şükür salgının ilk gününden beri kendi ilimizde Bilim Kurulu'muz oluşturduk. Onların tavsiyeleri doğrultusunda kararlarımızı aldık. Bitlis´teki halkımız da devletimizin koyduğu kurallara riayet etti. Zor da olsa sokağa çıkma yasağına uydu. Bitlis halkına ve hastalığın ilk anından bu yana gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarına da çok teşekkür ediyoruz" dedi.
DAHA ÖNCE KIRMIZI OLAN RİSKLİ BÖLGELER YEŞİLE DÖNDÜ
Sağlık Müdürü Okur, Tatvan Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım sayısını 2 katına çıkardıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:
"Bitlis Devlet Hastanemizde her ihtimale karşı 32 yatağa dönüştürülebilir, 16 yataklı yoğun bakım ünitesini açtık. Salgın etkisini artırdığı günlerde Güroymak Devlet Hastanemizin yoğun bakımı ile beraber orayı da pandemi hastanesine çevirdik. Haritalarda HES uygulamasından takip ediyorsunuzdur. Yeşile döndü. Vaka sayılarımız çok çok azaldı. Hatta pandemi hastanemize de yatan hastalarımız yüzde 10´ların altına düştü. Bu ayın 15'inden sonra Tatvan Devlet Hastanemizi kısım kısım normal hastalara da açmaya başlayacağız. Ameliyatlarımızı tekrar burada yapmaya başlayacağız. Bu süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen başta sayın valimize çok teşekkür ederiz. Neredeyse bir sağlık personeli gibi çalıştı. Ne ihtiyacımız varsa ilgilendi. Çok şükür yolun da sonuna geldik, diyebiliriz artık. İşte bugün ilk aşımızı yaptırdık. Yeterli aşı stokumuz var. İlk etapta sağlık personelimizden başladık. İkinci etapta 65 yaş üstü kronik hastalığı olan vatandaşları sonra asker, öğretmen, polislerimize aşı yapacağız sonra da kademe kademe alta ineceğiz."DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞCeren KURTYE
2021-01-14 15:44:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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