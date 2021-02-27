Bitlis'te kaçak tütün ve boş makaron ele geçirildi

Bitlis'te bir araçta yapılan aramada 170 bin adet boş makaron ve 70 kilo tütün ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, durdurulan bir araç içerisinde yapılan arama neticesinde; 170 bin adet boş makaron, 70 kilo tütün ele geçirilmiştir. Araç içerisinde bulunan H.T. ve Ş.Y. isimli şüpheliler hakkında adli işlem başlatılmış olup, ilimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.

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