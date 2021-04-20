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ÇGD'den BİGACEM Başkanı Aygül'e "Yerel Medya" ödülü

İHA

ÇGD'den BİGACEM Başkanı Aygül'e "Yerel Medya" ödülü

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) Başkanı Sinan Aygül, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) tarafından "Yerel Medya" ödülüne layık görüldü.
ÇGD tarafından verilen "Yılın Başarılı Gazetecileri 2020" ödüllerinin sahipleri belli oldu. Bu yıl 16 dalda toplam 22 gazeteciye ödül verildi. 2020 Yılı Başarılı Gazetecileri ödüllerinde bir ödülde imza attığı başarılı haberler ve usta gazeteciliği ile adından söz ettiren Bitlisli Gazeteci Sinan Aygül'e verildi. Bitlis Gazeteciler Cemiyeti ve aynı zamanda Bitlis News haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni olan Sinan Aygül, "Yerel Medya" ödülüne layık görüldü.
Yılın başarılı 22 gazetecisi arasındaki yerini alarak büyük bir başarıya imza atan Aygül, "Gazetecilik ödülleri zorlu meslek hayatımızda bizler için ciddi bir motivasyon kaynağı olmaktadır. Seçici kurulun böyle bir karar vermesi ve ülkenin en ciddi gazeteci meslek örgütlerinden olan Çağdaş Gazeteciler Derneğinin bu ödüle layık görmesi beni ziyadesiyle mutlu etti. Ödülümü mesleğe yeni başlayacak, ancak farklı sebeplerle tereddütleri olan, tereddütlerinden dolayı mesleğe hiç başlamama kararı almak zorunda kalan gazeteci adaylarını motive etmek için onlara ithafen alıyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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