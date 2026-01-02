Bitlis'te çığ altında kalan 2 kişi kurtarıldı

Bitlis'te Gazibey Mahallesi Yeşil Cami Sokak'ta evlerinin toprak damının üzerinde biriken karları temizlemeye çalışan İbrahim (60) ve Merve Kılıç'ın (24) üzerine çığ düştü.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AFAD koordinasyonunda 29 personel, 4 araç, 2 ambulans ve UMKE aracının katılımıyla yapılan yarım saatlik arama kurtarma çalışması sonucunda kar yığını altında kalan 2 kişi kurtarıldı.

AA'nın haberine göre, ambulansla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, Tatvan-Baykan istikameti çevre yolu ile Gazibey Mahallesi'nde düşen çığların ardından yürütülen yoğun çalışmaların sonuç verdiği belirtildi.

Tatvan-Baykan çevre yolunda düşen çığda araçlarda mahsur kalan 3 kişinin ve Gazibey Mahallesi'nde çığın altında kalan 2 kişinin ekiplerin zamanında ve hızlı müdahalesiyle kurtarıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Valiliğimiz koordinesinde AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerimizin koordineli çalışmasıyla kurtarma ve güvenlik çalışmaları başarılı şekilde tamamlanmıştır. Bölgede güvenlik önlemleri sürerken, yolların yeniden ulaşıma açılması ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çığ riski bulunan güzergahlarda vatandaşlarımızın daha dikkatli olmaları, gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önemle rica olunur."