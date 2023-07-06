Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Bitlis'te çocuğun gözünden 11 sinek larvası çıkarıldı

        Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde 10 yaşındaki bir çocuğun gözünde tespit edilen 11 sinek larvası temizlendi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2023 - 16:53
        Şoke eden olay! Çocuğun gözünden 11 sinek larvası çıkarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan ve göz ağrısı şikayeti olan Y.Y.T'nin ailesi, çocuğu Rahva bölgesindeki Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne götürdü.

        İKİ GÜN ARAYLA MÜDAHALE EDİLDİ

        Burada yapılan muayenede göz kapağında 11 sinek larvası tespit edildi. İki gün arayla yapılan müdahalenin ardından gözündeki larvalar çıkarılan çocuk taburcu edildi.

        Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Halil İbrahim Ateşoğlu, çocuğun durumunun iyi olduğunu söyledi.

        Hastanın göz ağrısı ve kızarıklık şikayetiyle geldiğini anlatan Ateşoğlu, şöyle konuştu: "Yaptığımız muayenede hastanın göz kapağı altında hareket eden kurtçukları fark ettik ve mikroskobik muayenede temizledik. İlk gün 8 kurtçuk çıkardık. Antibiyotik damla tedavisini verdik ve ertesi gün hastayı kontrole çağırdık. Kontrole gelen hastanın şikayetleri gerilemişti ancak yaptığımız muayenede 3 kurtçuk daha gördük ve temizledik. Hastanın şu an için durumu iyi ve taburcu oldu."

        O KİŞİLERDE DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR

        Ateşoğlu, "Bu durumun yaz aylarında nehir ve göl kenarlarında, kırsal kesimlerde bulunan ve hayvancılıkla uğraşan kişilerde görülme oranı daha fazladır. Sineğin bıraktığı larvaları biz hareket eden kurtçuk olarak görürüz. Mikroskobik muayene altında pamuk yardımıyla temizleriz" dedi.

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı
        Yepyeni bir HABERTURK.COM
        Yepyeni bir HABERTURK.COM
        Fenerbahçe, Arda Güler'i KAP'a bildirdi
        Fenerbahçe, Arda Güler'i KAP'a bildirdi
        Şoke eden olay! Çocuğun gözünden 11 sinek larvası çıkarıldı
        Şoke eden olay! Çocuğun gözünden 11 sinek larvası çıkarıldı
        Real Madrid, Arda Güler'i böyle açıkladı!
        Real Madrid, Arda Güler'i böyle açıkladı!
        "Yol verme" kavgasında 16 yaşındaki çocuk öldürdü
        "Yol verme" kavgasında 16 yaşındaki çocuk öldürdü
        Arda'dan duygusal veda
        Arda'dan duygusal veda
        Galerici cinayetinde katil muhasebeci çıktı
        Galerici cinayetinde katil muhasebeci çıktı
        Kritik görüşme: Gündem İsveç'in NATO üyeliği
        Kritik görüşme: Gündem İsveç'in NATO üyeliği
        Dikkat çeken araştırma! Beyin hacmini küçültebilir
        Dikkat çeken araştırma! Beyin hacmini küçültebilir
        Cinsel istismar suçlamasında zaman aşımı kararı!
        Cinsel istismar suçlamasında zaman aşımı kararı!
        Gelecek ve Saadet Partileri Meclis grubu kurdu
        Gelecek ve Saadet Partileri Meclis grubu kurdu
        Rusya'da paraya resmi basılmıştı... Görüntülendi!
        Rusya'da paraya resmi basılmıştı... Görüntülendi!
        Plajlardaki bayraklara dikkat! Ne anlama geliyor?
        Plajlardaki bayraklara dikkat! Ne anlama geliyor?
        Ünlü oyuncu ucuz atlattı
        Ünlü oyuncu ucuz atlattı
        Ölüm nedeni belli oldu
        Ölüm nedeni belli oldu
        Tüm yönleriyle kira ve konut fiyatlarındaki sorun… Nedenler, sonuçlar ve çözüm önerileri.
        Tüm yönleriyle kira ve konut fiyatlarındaki sorun… Nedenler, sonuçlar ve çözüm önerileri.
        Sektörden ilk yorumlar
        Sektörden ilk yorumlar
        Siyasiler de Threads'de yerini aldı
        Siyasiler de Threads'de yerini aldı