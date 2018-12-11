Kentte akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yaklaşık 30 santimetreyi bulması üzerine Bitlis Valiliği, merkez ve merkeze bağlı köylerde eğtime bir günlüğüne ara verdi.

DHA'nın haberine göre merkezdeki YİBO ve pansiyonlu okullarda ise eğitimin devam edeceği açıkladı. Kar yağışının, bugün ve yarın etkisini sürdüreceği belirtildi.

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