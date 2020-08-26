Bitlis'te teröristi annesi ikna etti! Böyle teslim oldu

DHA

Bitlis kırsalında 11 Ağustos'ta İHA ile yapılan hava keşfinde bir terörist tespit edildi. Ormanlık alanda yalnız başına olan teröristin sağ ele geçirilmesi amacıyla keşif ve gözetleme bir süre daha sürdü. Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan araştırma sonucu teröristin kimliği belirlendi. Terörist D.A.'nın, örgütte bir kadın terörist ile duygusal ilişki yaşadığı, bu ilişkinin açığa çıkmasıyla kadın teröristin PKK üst yönetimince infaz edildiği, kendisinin de 2 ay örgüt içerisinde alıkonulduğu belirlendi. Terörist D.A. ikna edilmeye çalışılırken, Erzurum'da yaşayan ailesi ile de irtibat kuruldu.

ANNESİ BİTLİS'E GETİRİLDİ

Bunun üzerine, Jandarma İkna Timi'nde bulunan biri kadın astsubay ve diğeri erkek uzman çavuş terörist D.A.'nın Erzurum'daki ailesinin evine gitti. Kadın astsubay teröristin annesine, "Biz daima sizinle olacağız, gelin oğlunuzu PKK terör örgütünün elinden ve ölümden birlikte kurtaralım. Çocuğunuzu size kavuşturmamıza yardımcı olun" dedi.

Bunun üzerine anne küçük oğlu ile birlikte Bitlis'e ulaştırıldı. Fakat Bitlis'te araziye girme konusunda anne ile oğlu çekinceli olunca devreye bu kez İl Jandarma Komutanı girdi. Komutan aileye, "Oğluna da sana da hiçbir zarar gelmeyecek. Oğlun teslim olursa, devlet sahip çıkacak. Oğlunuzu kurtarmamız için var gücünle bize yardımcı ol" diye seslendi.

OĞLUNU YARIM SAATTE İKNA ETTİ

İl Jandarma Komutanının sözleri sonrası ikna olan anne ve oğlu, araca bindirilerek D.A'nın bulunduğu alanın yakın bir noktasına götürüldü. Araçtan inen anne ve oğlu, yaklaşık yarım saat yürüyerek ormanlık alanda bulunan D.A.'nın yanına ulaştı. Anne yaklaşık yarım saatlik görüşmesinin ardından D.A.'yı ikna ederek, ormanlık alandan 2 oğlu ile birlikte çıktı. Terörist D.A., daha sonra güvenlik güçlerine teslim oldu. Annenin küçük oğlu ile ormanlık alana girmesi ve D.A.'yı ikna edip alandan ayrılması ise İHA'lar ile saniye saniye kaydedildi.

"ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN"

Oğlunu terör örgütünün elinden kurtardığı için mutlu olduğunu söyleyen anne, "Allah devletimize zeval vermesin. Böyle bir şeyi gerçekten beklemiyorduk. Devleti ve jandarmayı bugüne kadar hep yanlış tanıtmışlar bize. Bizi hep korkuttular ama bugünden itibaren artık her şey çok değişti" dedi.

"GÜN BENİM YENİDEN DOĞDUĞUM GÜNDÜR"

Teslim olan terörist D.A. ise, "Esaretten kurtuldum artık ve bugün benim yeniden doğduğum gündür. Hayata yeniden başladım. Güvenlik güçlerini hep düşman olarak görüyordum, çünkü terör örgütü bize bunu hep böyle anlattı, beynimizi yıkadı. Ama şu an yaşadıklarımı benim durumumda olan herkese ders olsun. Gördüğüm muamele karşısında bütün fikirlerim değişti. Benim annem yıllarca çok gözyaşı döktü. Bundan sonra, başka annelerin daha fazla gözyaşı dökmemesi için elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım" ifadesini kullandı.

Öte yandan D.A.'nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.