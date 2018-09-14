Bizim Hikaye 39. bölüm fragmanı yayınlandı! Bizim Hikaye 39. bölüm fragmanı izle
Bizim Hikaye, sezonun ilk bölümü olan 38. bölümle izleyici karşısına çıktı. Yeni sezonun ilk bölümü olan 38. bölümün yayınlanmasının ardından 39. bölüm fragmanı dizinin izleyicileri tarafından aratılmaya başlandı. İşte Bizim Hikaye 39. bölüm fragmanı...
14.09.2018 - 01:30 | Güncelleme:
Bizim Hikaye yeni sezonun ilk bölümüyle izletyicilere merhaba dedi. Sezonun ilk bölümü olan 38. bölüm, 13 Eylül saat 20.00'de ekrana geldi. 38. bölümün ardından dizinin izleyicileri 39. bölümün fragmanını aratmaya başladı. Dizinin ilk bölümünün ardından 39. bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Bizim Hikaye 39. bölüm fragmanı...
Hapse girmesiyle kardeşlerinden ayrılan Filiz’in tek avuntusu dışarıda her şeyin yolunda olduğunu bilmektir. Asım yakalanmış, Hikmet eve dönmüş, Rahmet üniversiteyi kazanmıştır. Minibollar bir yaş daha büyümüş, Tülay’ın hamileliği ilerlemiş, Barış ise Filiz’i kurtarmak için canla başla çalışmaya devam etmektedir. Özetle dışarda her şey yolundadır. Filiz’in içerde yoldaşlık ettiği Çiçek’le birlikte tahliye edileceği günü beklemekten başka düşünmesi gereken hiçbir şey yoktur. Derken Filiz’in hayatı anlatılanların koca yalandan ibaret olduğunun anlaşılmasıyla tepetaklak olur. Filiz mucize eseri hapisten kurtulduğunda, kötü günlerin artık geride kaldığına emindir. Bu naif düşünce onun eski hayatına dair son masum anı olarak hatıra defterindeki yerini alır ve Filiz için gerçek hayat mücadelesi asıl şimdi başlar.
Minibollar için bu kez tehlike en beklenmedik yerden, bizzat kendilerinden gelir. Ait olmadıkları bir dünyanın büyüsüne kapılan Minibolları zapt etmek Filiz için hiç kolay olmayacaktır. Onları geri kazanmak isteyen Filiz çok daha yırtıcı ve mücadeleci olmak zorundadır. Filiz, Minibolların savrulduğu hayatı toparlamaya çalışırken Rahmet ve Hikmet’in de gizlice batağa saplanmakta olduğundan henüz habersizdir. Şimdi Filiz’in dağılmaya değil, kardeşleri için dimdik ayakta durmaya ihtiyacı vardır. Ve tabi aşkı da, aşık olduğu adamla birlikte türlü acımasız sınavdan geçecek, sonunda kazananın kim olacağı ise aşklarının ne kadar büyük olduğuna göre belli olacaktır.
BİZİM HİKAYE 39. BÖLÜM FRAGMANI
38. bölümün hemen ardından Bizim Hikaye 39. bölüm fragmanı yayınlandı.İşte Bizim Hikaye 39. bölüm:
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Bizim Hikaye 39. bölüm fragmanı yayınlandı! Bizim Hikaye 39. bölüm fragmanı izle/bizim-hikaye-39-bolum-fragmani-yayinlandi-bizim-hikaye-39-bolum-fragmani-izle-2140960-magazin2140960
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