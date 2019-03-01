BKM Mutfak'tan bahar şenliği

Doğu Demirkol, 'Bülent Beyin Hikayesi', Alper Kul, Mesut Süre, Okan Çabalar, Yusuf Bilal Altıntaş, 'Çok da Fifi', 'Abur Cubur', Sergen Deveci, İlker Gümüşoluk ve 'Sevimli Dostlar', mart ayı boyunca çeşitli il ve ilçelerde perde açacak.

BKM Mutfak'ın 1 Mart'ta 'Bülent Beyin Hikayesi' adlı tiyatro oyunuyla başlayacak olan bahar şenliği, İstanbul, Bandırma, Gönen, Adana, Denizli, İzmir, Ankara, Eskişehir, Konya, Kayseri, Bursa ve Antalya'da tek kişilik gösteri, stand up, talk şov ve tiyatro oyunuyla toplam 43 kez sahne olacak.

BKM Mutfak, Doğu Demirkol, Alper Kul, Mesut Süre Okan Çabalar, Yusuf Bilal Altıntaş, 'Çok Da Fifi', İlker Gümüşoluk'un tek kişilik gösterileriyle 'Bülent Beyin Hikayesi' ile 'Sevimli Dostlar' tiyatro oyunlarıyla ve 'Abur Cubur' ise talk şov olarak seyirciye keyifli saatler yaşatacak.