Bu ‘Cuma’ya dikkat! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Küresel salgın ve uygulanan karantina önlemlerinin küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkisine rağmen, yıllık “Black Friday” perakende satış geleneğinin bu yıl da popüler olması bekleniyor. Aslında Black Friday bu yıl 27 Kasım Cuma gününe denk geliyor ama birçok mağaza indirimlerini yalnızca bir günle sınırlamak yerine, Kasım ayı boyunca Black Friday kampanyaları düzenliyor.

Türkiye’de de e-ticaret kanalları başta olmak üzere pek çok mağaza “Efsane Cuma”, “Süper Cuma”, “Efsane Günler” gibi isimlerle bu indirim kampanyası rüzgarına katılıyor.Ancak paranın olduğu yerde, siber suçlular da alışveriş yapanları izleyip istismar etmek için fırsat kolluyor.

PANDEMİ İLE DAHA DA ARTACAK

Covid-19 salgını ve bunun sonucunda ortaya çıkan sosyal mesafe kuralları, bu yıl Black Friday’i ağırlıklı olarak çevrimiçi ortama taşıyacak. Çevrimiçi perakendeciler fiziksel mağazalardaki potansiyel temastan ve kalabalıklardan kaçınan tüketiciler için ideal pazar yerlerine dönüşüyor, bu da çevrimiçi alışverişte artışı beraberinde getiriyor.

Pandemi ile birlikte ortaya çıkan bu tablo, dolandırıcılara, online alışveriş yapan kullanıcılara kötü amaçlı yazılımları bulaştırmak, kimlik hırsızlığı yapmak ve kredi kartı bilgilerini çalmak için her zamankinden daha fazla potansiyel hedef sunuyor. Bu dönemde özellikle popüler markaların indirim kampanyalarını taklit eden, akıllıca tasarlanmış kimlik avı dolandırıcılıkları neredeyse gerçeğinden ayırt edilemez hale geliyor.

"TETİKTE OLUN!"

"İster Black Friday indirimleri için alışveriş yapıyor olun, ister gelecek bayram sezonu olsun, tüketiciler tetikte olmalı” diyen Kaspersky Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Maher Yamout, şu uyarıyı yapıyor:

“Önceki yıllarda olduğu gibi, sahte siteler 2019'da ortaya çıkanlardan daha karmaşık hale geldikçe büyük bir endişe kaynağı olacak. Alışveriş yapanların dikkat etmesi gereken en önemli ipucu gerçek olamayacak kadar iyi tekliflere dikkatle yaklaşmaktır. Bir şey kulağa gerçek olamayacak kadar iyi geliyorsa emin olun ki öyledir. Örneğin birilerinin bir akıllı televizyonu size yüzde 80 indirimle sunma ihtimali çok düşüktür. Dikkat ve ekstra ihtiyat, çevrimiçi alışverişe düşkün herkes için alışkanlığa dönüşmeli. Bilgisayar korsanları salgınla ilgili belirsizlikten yararlanmaya devam ettikçe, Black Friday’e katılmak isteyen kullanıcılar daha fazla güvenlik bilincine sahip olmalı.”

12 TEMEL İPUCU

Siber güvenlik kuruluşu Kaspersky, çevrimiçi alışveriş yapanlara Black Friday indirim döneminde şu 12 ipucunu uygulamalarını öneriyor:

1- İşletim sisteminize ve uygulamalarınıza gerekli güvenlik güncellemelerini uyguladığınızdan emin olun.

2- Yalnızca güvenli siteleri kullanın. "HTTPS://" ile başlayan bir URL arayın - GÜVENLİ anlamına gelen "S" harfine dikkat edin. Ayrıca web tarayıcısının adres çubuğunda kapalı bir asma kilit olup olmadığına bakın. Bunun üzerine tıklayarak sitenin güvenlik ayrıntılarını görebilirsiniz.

3- Her çevrimiçi site için harflerin, sayıların ve özel karakterlerin karışımından oluşan ve en az 15 karakter uzunluğunda rastgele ve benzersiz bir şifre kullanın.

4- E-postalardaki rastgele bağlantıları tıklamayın. Kimlik avı sitesine gitme riskinden kaçınmak için adresi kendiniz yazmanız her zaman daha iyidir. Bir teklif karşı koyulamayacak kadar iyi görünüyorsa, emin olmak için bağlantıyı tıklamak yerine doğrudan web sitesine giderek teklifi bulun.

5- Bildiğiniz veya duyduğunuz tanıdık sitelerde kalmaya çalışın. Ancak bu durumda bile dikkatli olmanız gerekir. Suçlular, tanıdık bir site gibi görünmesi için sahte web sitelerinin adını kasıtlı olarak yanlış yazarlar.

6- Yeni bir satıcıdan alışveriş yapmadan önce dikkatlice araştırın. İyi bir test, sipariş yanlış giderse satıcıya kolayca ulaşılıp ulaşılamayacağını görmektir. Sitede bir e-posta, telefon numarası, adres ve iade politikası arayın. Satıcının geri bildirim geçmişi, dürüstlüğüne ve güvenilirliğine dair fikir edinmenizi sağlayabilir.

7- Mobil cihazınızı çevrimiçi alışverişler için kullanırken dikkatli olun. Genellikle telefon dostu oldukları için kullanılan kısaltılmış URL'ler, sizi fark ettirmeden riskli bir siteye yönlendirebilir. O anda ve orada bir işlem yapmanız gerekiyorsa, Wi-Fi'yi kapatın ve mobil veriyi kullanın. Ya da güvenli bir bağlantıya dönene kadar bekleyin.

8- Çevrimiçi alışveriş gibi gizli işlemler için güvenilmeyen halka açık Wi-Fi bağlantı noktalarını kullanmaktan kaçının. Halka açık Wi-Fi ağları, bilgisayar korsanlarının bilgilerinizi gizlice ele geçirdiği ortak yerlerdir.

9- Çocuklarınızın çevrimiçi hesaplarınıza, kredi kartı ve banka bilgilerinize erişemeyeceklerinden emin olun

10- Bir siber saldırının hedefi olmanız halinde kişisel dosyalarınızın kaybolmasını önlemek için verilerinizi düzenli olarak yedekleyin.

11- Olağandışı durumları veya dolandırıcılık faaliyetlerini hemen fark ettiğinizden emin olmak için hesaplarınızı düzenli olarak kontrol edin.

12- Güvenilir güvenlik yazılımlarıyla tüm cihazlarınızın güvenliğini sağlayın.