BlackBox Kasım'da sanatla dolu

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi BlackBox Salonu'nda kasım ayının ilk konuşmacısı, Doç. Dr. Hazal Papuççular olacak. 1 Kasım Cuma günü yapacağı “Cumhuriyet ve Toplumsal Dönüşüm” başlıklı konuşmasında Doç. Dr. Papuççular, Cumhuriyet’in vatandaşlar için zihinsel ve fikirsel bir dönüşümü de amaçladığını vurgulayarak, bu amacın eğitim gibi araçlarına ve kadınlar gibi öznelerine odaklanıp toplumsal yaşamda ve kent yaşamında ne tarz değişiklikler yarattığını tartışacak.

Prof. Dr. Gül İrepoğlu, bu sezondaki konuşma serisinde müzenin ikinci süreli sergisi “Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler”den yola çıkıyor. Doğadan, denizden, pazar yerlerinden, balıkçılardan ve sofralardan ilham alan eserlerle tüm duyularımıza hitap eden bu serginin detaylarını sanatseverlerle adım adım paylaşacak olan Prof. Dr. İrepoğlu’nun 2 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek ilk konuşması “Resimlerde Tarla, Bağ ve Bahçe”başlığını taşıyor.

6 Kasım Çarşamba gününün konukları Doç. Dr. Şebnem Özdemir ve eğitmen Cenk Caner, yapay zekâ ile sinemanın ilişkisine odaklanacak. Biri veri bilimi alanında, diğeri hikâye anlatıcılığında uzman iki konuşmacı, “Bir Yapay Zekâ Rüyası: Sinema” başlıklı etkinlikte, “insanlığın en eski rüyası” dedikleri yapay zekânın ortaya çıkışını ve beyaz perdeden tüm dünyaya nasıl yayıldığını anlatacak. BlackBox’ta bu sezon yeni etkinlik dizileri de başlıyor. Bunlardan ilki, “Tanıdıkların Gözünden”. Sanatçıların hayatları, içlerinde büyüdükleri ortamlar, kendilerini etkileyen sanat akımları, ilham kaynakları ve bunların eserlerine yansımaları gibi konuların konuşulacağı etkinliklerde 9 Kasım Cumartesi günü odağımız, sanatçı Güven Zeyrek olacak. Çağdaş Türk resminin önde gelen isimlerinden, klasik portre anlayışını kırarak figürlere farklı bir boyut kazandıran Güven Zeyrek’i, kızı Azra Zeyrek’ten dinleyeceğiz.

Sanat tarihçisi Dr. Öğr. Üyesi Ali Kayaalp, 14 Kasım Perşembe günü BlackBox’ta“Çarşı, Meyhane, Lokanta: Pera’nın Yeme-İçme Kültürü” başlıklı bir konuşma yapacak. Beyoğlu ve çevresinin yeme-içme kültürünün izinin, meşhur lokanta ve meyhanelerin, çarşı ve pazarların çevresinde olduğu kadar, semtin sofralarında bir araya gelen sanatçıların ve kent sakinlerinin anlatılarında ve üretimlerinde de sürdüğünü söyleyen Dr. Kayaalp, kent tarihini sofralar üzerinden okuyacak. REKLAM BlackBox’ın yeni etkinliklerinden bir diğeri ise “Ayşegül 20. Yüzyılda”. Sanat eleştirmeni ve yazar Ayşegül Sönmez’in her ay farklı bir dönemin etkili sanat akımını, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’ndeki eserlerle birlikte ele alacağı konuşmalarının ilki “Ayşegül 1920’lerde”, 17 Kasım Pazar günü başlıyor.

“Seza Sinanlar Uslu ile İz Sürüyoruz” başlıklı etkinlikte ise sanat tarihinde hafiyeliğe çıkıyoruz. 21 Kasım Perşembe günü “Sergi Komiserliğinden Küratörlüğe” başlıklı ilk konuşmasında Prof. Dr. Seza Sinanlar Uslu, Şeker Ahmed Paşa gibi Osmanlı dönemi sanatçılarının sergi komiseri olarak görev yapmasından yola çıkarak sergi komiserliği kavramının günümüzün küratörlüğüne nasıl dönüştüğünü anlatacak. Opera’nın Perde Arkası’nın 24 Kasım Pazar günü düzenlenecek etkinliğinde ise sanatseverler W. A. Mozart’ın ünlü operası “Saraydan Kız Kaçırma”nın hikâyesini, opera yönetmeni Figen Ayhan’ın anlatımı ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının performansları eşliğinde takip edecek.