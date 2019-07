SHANG-CHI AND THE LEGEND OF THE TEN RING



Marvel'in ilk Uzakdoğu kökenli süper kahramanının öyküsünde başrolü Simu Liu canlandıracak. Babası tarafından bir suikastçi olması üzere çocukluğundan itibaren yetiştirilen Shang-Chi'nin öyküsünü anlatan filmin vizyon tarihi 12 Şubat 2021.