Blau-Weiss Linz - Austria Klagenfurt maçı öncesi rakamlar

Blau-Weiss Linz ve Austria Klagenfurt, 03 Ağustos 2018 Cuma günü Avusturya 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:10. Maç öncesi Blau-Weiss Linz 3 puanla 4. sırada, Austria Klagenfurt 1 puanla 7. sırada bulunuyor. Blau-Weiss Linz son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Austria Klagenfurt, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 171 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Blau-Weiss Linz kazanırsa 1.75, beraberlik çıkarsa 3.20, Austria Klagenfurt sahadan galip ayrılırsa 3.20 oranını elde edecekler. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Blau-Weiss Linz son hafta oynanan Lafnitz maçında 2-0 kazandı.

Austria Klagenfurt ise SV Wallern maçında 1-0 kazandı.

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