İskoçya Başbakanı Yusuf: Eşimin ailesi Gazze'de mahsur kaldı İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf Pazartesi günü yaptığı açıklamada, eşinin anne ve babasının Gazze'de 'mahsur kaldığını' ve can güvenliklerinden endişe ettiğini söyledi.

İskoçya lideri Hamza Yusuf, saldırı öncesinde kayınvalidesi ve kayınpederinin Gazze'deki ailelerini ziyaret ettiklerini belirtti.

Yusuf "Birçok kişinin bileceği gibi eşim Filistinli, onun annesi ve babası, kayınvalidem Dundee'de İskoçya'da yaşıyor. Ancak geçtiğimiz günlerde ailelerini ziyaret için onlar Gazze'deydiler ve korkarım şu anda Gazze'de sıkışıp kalmış durumdalar" diye konuştu.

Yusuf İsrailli yetkililerin eşinin anne ve babasına "Gazze'nin fiilen yok edileceği" gerekçesiyle ülkeyi terk etmelerinin söylendiğini söyledi. Yusuf "İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın tüm çabalarına rağmen

hiç kimse onların herhangi bir yere güvenli geçişini garanti edemiyor. Açıkçası çoğu Gazzeli gibi yapacak hiçbir şeyi olmayan kayınvalidem ve kayınpederimin güvenliğinden duyduğum endişe nedeniyle geceleri gözlerimize uyku girmiyor" dedi.

38 yaşındaki İskoç Ulusal Partisi lideri ve Başbakanı Yusuf yakın tarihte Batı Avrupa'da bir ülkeyi yöneten ilk Müslüman lider olmuştu.

* Haberin görseli Hamza Yusuf'un Twitter hesabından servis edilmiştir.