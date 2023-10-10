Türkiye için tarihi gün! EURO 2032'nin ev sahibi açıklanıyor

2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO2032)'nin ev sahibi bugün (Pazartesi) açıklanacak.

UEFA Yönetim Kurulu'nun TSİ 10.30'daki toplantısının ardından, aday ülkeler son sunumlarını gerçekleştirecek. EURO 2028 ve EURO 2032 ev sahiplerinin açıklanacağı tören ise TSİ 13.00'te başlayacak.

EURO 2032 ev sahipliği için tek aday, Türkiye ve İtalya ortaklığı bulunuyor.

Ortak adaylık süreciyle ilgili konuşan UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, "EURO 2032'ye ev sahipliği adaylığı için son başvuru tarihi geçen sene sonunda bitti. Bu nedenle EURO 2032 için Türkiye ve İtalya ortaklığından başka aday olmayacak. Türkiye ve İtalya'nın ev sahipliğindeki turnuva en güzel Avrupa Şampiyonası olacaktır. Harika bir organizasyon olacağına inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'nin çekilmesinin ardından, EURO 2028'in ev sahipliği için Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti'nin ortak adaylığı karşısında rakip kalmadı.

EURO 2032'yi İtalya ile birlikte düzenleme kararı olan Türkiye, EURO 2028 adaylığından ise çekildi.

Her iki ülkede de aynı sayıda grup, son 16 turu, çeyrek ve yarı final maçı oynanacak. UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, "Ev sahibi şehirlerin belirlemesi için aceleye gerek yok. Üç sene içerisinde yapılacak görüşmelerle açılış, kapanış, grup maçları ve finaller nerede oynanacak, bunlar netleşir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İki ülke tek adaylık için hazırladığı dosyalarda 10'ar şehir seçmişti. Ortak adaylığın resmi olarak açıklanmasının ardından ise iki ülke federasyonları maçların ülkelerinde oynanacağı 5'er şehir belirleyecek.

İki ülkenin de final maçı için talepte bulunması bekleniyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Final için 80 bin kapasitenin üzerinde stat şartı var. 2026'nın sonuna kadar bunu önce kim sağlarsa, o finali alacak. İki taraf da sağlarsa belki o zaman kura olabilir. Gönül ister ki final maçını İstanbul'da yapalım." ifadelerini kullanmıştı.

EURO 2032 ev sahipliği için en merak edilen konuların başında ise açılış ve final maçlarının hangi ülkede oynanacağı konusu geliyor.

Türkiye, EURO 2020 ve 2028 adaylıklarından ise çekilme kararı aldı.

EURO 2008'e Yunanistan ile aday olan Türkiye, EURO 2012, EURO 2016 ve EURO 2024'e tek başına adaylık başvurusu yaptı.

Daha önceki 4 adaylığında başarılı olamayan ve 2 adaylığından da oylama sürecine geçilmeden çekilen Türkiye, 7. girişiminde turnuvanın ev sahipliğini almaya hazırlanıyor.

Yedi adayın yaptığı tanıtımlardan sonra Rusya, Macaristan ve Bosna Hersek-Hırvatistan ortaklığı ön elemeyi geçemedi. İlk tur oylama sonunda Kuzey ülkeleri ittifakı (Danimarka-Finlandiya-İsveç-Norveç) ile İskoçya-İrlanda Cumhuriyeti ortaklığı elendi. Türkiye-Yunanistan ortaklığı ile Avusturya-İsviçre ortaklığı finale kaldı.

Türkiye-Yunanistan adaylığının yanı sıra Avusturya-İsviçre, Bosna Hersek-Hırvatistan, Danimarka-Finlandiya-Norveç-İsveç ve İskoçya-İrlanda ortak başvuru yaparken, Macaristan ile Rusya ise tek başlarına aday oldu.

Türkiye, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2008) ev sahipliği için Yunanistan ile ortak başvuruda bulundu.

EURO 2012'ye Yunanistan, İtalya, Polonya-Ukrayna ve Macaristan-Hırvatistan ortaklıkları da adaylık başvurusu yaptı.

Türkiye, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2012) ev sahipliği yapmak için tek başına aday oldu.

EURO 2016'da 2 rakiple yarıştı

Türkiye, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) ev sahipliği adaylığını finalde Fransa'ya karşı kıl payı kaybetti.

24 takımın yer alacağı ilk Avrupa Şampiyonası olan EURO 2016'ya ev sahipliği yapmak üzere beş ülkeyi temsil eden dört başvuru yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun Şubat 2009'da resmi başvuruda bulunduğu turnuvayı düzenlemek için Türkiye, İtalya ve Fransa tek başına aday olurken Norveç ile İsveç ortak adaylık başvurusunda bulundu.

İsveç ve Norveç hükümetlerinin organizasyona finansal destek sağlamayacaklarını ülke futbol federasyonlarına bildirmesinin ardından, bu ortaklık adaylıktan çekildiğini açıkladı.

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Cenevre'de yapılan UEFA Yönetim Kurulu toplantısında ilk tur oylamada İtalya elenirken, Türkiye ve Fransa finalde yarıştı. Finalde 13 UEFA Yönetim Kurulu üyesinden 7'si Fransa'yı, 6'sı Türkiye'yi seçince, tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonasına ev sahipliği yapmak isteyen Türkiye kıl payı elenmiş oldu.