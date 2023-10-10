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        Haberler Gündem Naci Görür son dakika açıklaması: İki bölgeye dikkat çeken Prof. Dr. Görür: Bizden kesin yorum beklemeyin, deprem bilinmez!

        İki bölgeye dikkat çeken Prof. Dr. Görür: Bizden kesin yorum beklemeyin! Deprem bilinmez!

        Türkiye'nin önde gelen yer bilimcilerinden Prof. Dr. Naci Görür, deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlara yönelik bir paylaşımda bulundu. Görür, 6 Şubat depremlerinin komşu bölgedeki kimi fay hatlarına stres yüklediğine dikkat çekerek, "Bu faylar; Malatya Fayı ve Adana Havzası'na sarkan faylar olabilir" dedi. Görür, "Bizden kesin yorum beklemeyin, deprem bilinmez" diye konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2023 - 08:16 Güncelleme: 10.10.2023 - 08:22
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        İki bölgeye dikkat çeken Prof. Dr. Görür'den önemli açıklama!
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        6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler, geride büyük acılar bıraktı. Bu depremlerin ardından bölgede sarsıntılar devam etti. Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulundu.

        "ENDİŞE VE KORKU SİZİ ETKİLİYOR"

        Prof. Dr. Görür paylaşımında, şöyle dedi: "Deprem bölgesindeki insanlarımla bir söyleşi: Sevgili dostlarım, hepinizin acısı büyük, sizleri anlıyorum. Endişe ve korku, kimi konularda sizi etkiliyor.

        "AYNI YERDE BÜYÜK BİR DEPREM OLMAZ"

        Depremin olduğu bölgede tekrar büyük bir deprem olmaz ve afete dönüşmez. Ancak kırılmamış fay kesimleri deprem üretebilir ama bu depremler, büyük afete dönüşmez.

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        "KOMŞU FAYLARA STRES YÜKLEMİŞ OLABİLİR"

        6 Şubat depremleri komşu bölgelerdeki kimi faylara stres yüklemiş olabilir. Bu faylar; Malatya Fayı ve Adana Havzası'na sarkan faylar olabilir. Bu söylediğim de bir olasılıktır.

        "BİZDEN KESİN YORUM BEKLEMEYİN"

        Yerbilimcilerden kesin söylemler, yorumlar beklemeyin. Deprem bilinmez. Lütfen insanlarımız için, çocuklarımız için hep beraber deprem dirençli yerleşim alanları için çalışalım ve yöneticilerimizden bunu talep edelim. Ancak bu şekilde yaralarımızı sarar ve gelecek nesillerin kalbini kazanırız."

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        #naci görür
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