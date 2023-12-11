Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Avrupa Blinken, İsrail’e tank mühimmatı satışını savundu

        Blinken, İsrail’e silah satışı konusunda Kongre kararını atlamayı savundu

        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'e acil olarak yapılan tank mühimmatı satışını savundu ve ABD Kongresi'ne İsrail, Ukrayna ve diğer ulusal güvenlik öncelikleri için 100 milyar dolardan fazla yardımın hızla onaylanması çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 01:07 Güncelleme: 11.12.2023 - 01:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Blinken, İsrail'e tank mühimmatı satışını savundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bir televizyona konuşan Blinken, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarına yönelik ihtiyaçlarının, silah satışı konusunda ABD Kongresi’nden çıkacak sonucu beklememe yönündeki kararı haklı çıkardığını söyledi.

        Blinken, “İsrail şu anda Hamas ile savaş halinde. Biz de İsrail'in Hamas'a karşı kendini savunmak için ihtiyaç duyduğu şeylere sahip olduğundan emin olmak istiyoruz." İfadelerini kullandı.

        Tank mühimmatıyla ilgili desteğin İsrail'e yapılan askeri satışların sadece küçük bir bölümünü oluşturduğunu belirten Blinken, geri kalanının Kongre incelemesine tabi olduğunu kaydetti.

        İsrail, Ukrayna ve diğer ulusal güvenlik öncelikleri için 100 milyar dolardan fazla yardımın hızla onaylanması çağrısında bulunan Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu konuda önemli tavizler vermeye hazır olduğunu söylediğini belirtti.

        REKLAM

        Ukraynalılar için "fonların tükenmekte olduğu" göz önüne alındığında, Ukrayna için risklerin yüksek olduğunu aktaran Blinken, şunları kaydetti:

        "Şimdi gerçekten adım atma zamanı çünkü atmazsak ne olacağını biliyoruz. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin cezasız bir şekilde ilerleyebilecek ve onun Ukrayna'da durmayacağını biliyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Damper yüksek gerilim hattına temas etti, kamyon sürücüsü öldü
        Damper yüksek gerilim hattına temas etti, kamyon sürücüsü öldü
        Gazze'de can kaybı 18 bine dayandı!
        Gazze'de can kaybı 18 bine dayandı!
        Kızının düğününden dönerken hayatını kaybetti
        Kızının düğününden dönerken hayatını kaybetti
        Beşiktaş'ın kabus sezonu!
        Beşiktaş'ın kabus sezonu!
        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazayla ilgili son dakika açıklaması
        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazayla ilgili son dakika açıklaması
        Fenerbahçe'den TFF'ye videolu başvuru!
        Fenerbahçe'den TFF'ye videolu başvuru!
        Ankara'da eski koca kan dondurdu!
        Ankara'da eski koca kan dondurdu!
        Annesi ve kardeşi heyelanda öldü! Acılı evlat konuştu!
        Annesi ve kardeşi heyelanda öldü! Acılı evlat konuştu!
        Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı!
        Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı!
        Damat 15 yaş büyük! 13 yaşındaki kız çocuğuna nişan yapıldı!
        Damat 15 yaş büyük! 13 yaşındaki kız çocuğuna nişan yapıldı!
        Anne ile oğlu heyelan altında kalmıştı! Cansız bedenleri bulundu!
        Anne ile oğlu heyelan altında kalmıştı! Cansız bedenleri bulundu!
        Parken'de yeni destan peşinde!
        Parken'de yeni destan peşinde!
        İş insanına silahlı saldırının görüntüleri çıktı!
        İş insanına silahlı saldırının görüntüleri çıktı!
        ABD'de şiddetli fırtına can aldı!
        ABD'de şiddetli fırtına can aldı!
        "Skuter" bir kez daha gündemde!
        "Skuter" bir kez daha gündemde!
        Sokak köpeğinden terapi köpeği olur mu? Oldu bile! Adı Tina
        Sokak köpeğinden terapi köpeği olur mu? Oldu bile! Adı Tina
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        Dakikada 780 dolar kazandı
        Dakikada 780 dolar kazandı
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        "Türkiye'yi çok özledim"
        "Türkiye'yi çok özledim"