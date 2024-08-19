Blinken-Netanyahu görüşmesi sonrası ilk açıklama: Hava olumlu

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD, Mısır ve Katar'ın üzerinde anlaştığı ateşkes ve rehine takası planının İsrail tarafından kabul edilmesi için İsrail'de Başbakan Netanyahu ile 3 saati aşkın bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından yapılan açıklamada görüşmenin 'pozitif bir havada' geçtiği vurgulandı.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, "Başbakan, İsrail'in rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin son Amerikan önerisine olan bağlılığını yineledi. Bu, İsrail'in güvenlik ihtiyaçlarının da dikkate alınması anlamına geliyor ve bu konuda ısrarcı" ifadeleri kullanıldı.