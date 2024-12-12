Blinken: Suriye'nin parçalanması bizim çıkarımıza değil

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde gerçekleştirilen Afganistan konulu oturumda Suriye'deki son durumu değerlendirdi.

Blinken, Suriye'deki geçiş sürecini yakından izlediklerini ve ülkede istikrarın sağlanabilmesi noktasında ümitli olduklarını kaydetti.

"Suriye’yi son birkaç on yılın felaketlerinden uzaklaşarak birleşmiş ve ülkeyi oluşturan tüm farklı toplulukları yansıtan bir ulus haline gelmesini içtenlikle ümit ediyorum, böylece herkesi bir araya getiren ve kapsayıcı bir siyasi geçişi sağlayabiliriz." şeklinde konuşan Blinken, Suriye'nin parçalanmasının kimsenin çıkarına olmadığını söyledi.

Blinken, “Suriye’nin aksi yönde gitmesi ve parçalanması durumunda daha fazla kitlesel göç, terörizm ve aşırıcılık merkezi haline gelen bir bölge göreceğiz. Bunların hiçbiri bizim çıkarımıza değil." değerlendirmesinde bulundu. REKLAM Suriye'de DEAŞ'ın yeniden canlanmasına imkan verecek bir ortamın oluşmasını asla istemediklerini anlatan Blinken, YPG/PKK'nın ismini zikreden, bu konuda terör örgütü ile ortak çalıştıklarını dile getirdi.

Blinken, önceki başkanlar Barack Obama ve Donald Trump döneminde Suriye'de DEAŞ tehdidinin sona erdirilmesine yönelik adımların başarılı olduğunu ve Biden yönetiminin de bu konuda kararlı davrandığını ifade ederek hassasiyetlerinin sürdüğünü belirtti. ESAD SİYASİ SÜREÇLERE KATILMAMASININ BEDELİNİ ÖDEDİ Beşar Esad rejiminin yıkılmasına yönelik de değerlendirmelerden bulunan Blinken, Esad'ın en yakın iki "hamisi" konumundaki Rusya ve İran'ın Ukrayna savaşı ve Hizbullah'tan dolayı "dikkatlerinin dağınık olduğunu" kaydetti.