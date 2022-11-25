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Haberler Dünya BM, Afganistan'da Taliban'ın kadınlara yönelik ayrımcı muamelesine tepki
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BM'den Afganistan'da Taliban'ın kadınlara yönelik ayrımcı muamelesine tepki

Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'da geçen sene yönetime gelen Taliban'ın kadınlara yönelik ayrımcı ve sert muamelesinin "insanlık suçu" teşkil edebileceğini açıkladı.

BM, Afganistan'da Taliban'ın kadınlara yönelik ayrımcı muamelesine tepki
BM'den Afganistan tepkisi
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AA

BM insan hakları uzmanlarından yapılan yazılı açıklamada, Taliban üyelerinin son birkaç aydır "kadınlara şiddet uygulamasına" ve "kadın öğrencilerin üniversitelere girişini yasaklamasına" dair haberler ele alındı.

Açıklamada, Afganistan'da kadınların temel hak ve özgürlüklerine yönelik giderek artan ihlallerin kabul edilemez olduğu vurgulanarak "Taliban yetkililerinin kadınları hedef alarak hak ve özgürlüklerini ihlal etmesi cinsiyete dayalı baskı ve insanlığa karşı suç seviyesine çıkabilir." ifadesine yer verildi.

Genç kızlara yönelik ikinci derece eğitim yasağı sürerken kadınların kamusal alanlara girişinin giderek sınırlandırıldığı, çeşitli bölgelerde sokakta erkeklerin yanında yüzünü örtmeden veya renkli kıyafetlerle gezen bazı kadınların dövüldüğü kaydedildi.

Taliban'ı protesto eden aktivist Zarifa Yakubi ve beraberindeki 4 kişinin, 3 Kasım'da tutuklanmasına tepki gösterilen açıklamada, "Gözaltına alınan insan hakları savunucularının durumundan endişe ediyor ve temel haklarını savunan insanları gözaltına almanın hukuksuz bir eylem olduğunu Taliban'a hatırlatıyoruz." uyarısında bulunuldu.

Açıklamada Taliban'a, "Afganistan'ın uluslararası insan hakları kapsamında sorumluluklarına riayet etme", "Zarifa Yakubi ve beraberindeki 4 kişiyi serbest bırakma", "kadınların temel hak ve özgürlüklerine saygı duyma", "kız öğrencilere ikinci derece eğitim yasağını bir an önce kaldırma" ve "kadınların kamusal alanlara erişimine yönelik yasaklara son verme" çağrıları yapıldı.

Uluslararası camiaya ise Afganistan kadınlarının hakkını savunmak için harekete geçme çağrısında bulunuldu.

* Haberin görselleri Associated Press'in videosundan servis edilmiştir.

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