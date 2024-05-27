BM'den "Gazze'de kıtlık" uyarısı

UNRWA Planlama Direktörü Sam Rose'un Al Jazeera English'e yaptığı açıklama, ajansın X sosyal medya hesabında yayınlandı.

İsrail'in, Gazze'nin dünyaya açılan sınır kapıları üzerindeki kısıtlamalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Rose, "İnsani yardımlar Gazze sınırına sadece onlarca kilometre uzakta ama insanlar kıtlığa doğru gidiyor." ifadesini kullandı.

AA'nın aktardığı habere göre; Gazze'ye yardım girişinde, İsrail makamlarının uyguladığı kısıtlamalar ve keyfi denetimler gibi sıkıntılarla karşılaşıldığını kaydeden Rose, uluslararası toplumdan, yardım tırlarının Refah ve Kerm Ebu Salim gibi bilinen sınırlar üzerinden getirilmesi ve El-Mintar, Eş-Şucaiyye ve Beyt Hanun sınırlarının da yeniden faaliyete geçirilmesi için İsrail'e baskı yapmasını istedi.