BM'den uluslararası topluma

AA

Afganistan'a 5 günlük ziyarette bulunan BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, yaptığı yazılı açıklamada, Afganistan'ın "kritik bir dönemecin eşiğinde" olduğuna dikkati çekti.

Hafta sonu Afganistan'ın başkenti Kabil'de yabancı misyonların ve elçiliklerin bulunduğu Vezir Ekber Han semti yakınlarında düzenlenen roket saldırısını hatırlatan Grandi, Afgan sivillerin öldürüldüğü, yaralandığı, terörize edildiği ve yerinden edildiği şiddet sarmalının derhal durdurulması gerektiğini belirtti.

Grandi, Afganistan'da sivillerin refahının ve haklarının güvenceye alınması için barış görüşmelerinde acilen bir sonuç çıkması gerektiğinin altını çizdi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde bugün başlayacak Afganistan Konferansı'nıın önemine değinen Grandi, gerek barış görüşmelerinin başarıya ulaşması gerekse uluslararası toplumun Afganistan'ın kalkınmasına olan taahhüdü için konferansın bir fırsat olmasını umduğunu ifade etti.

Grandi, her iki durumda da muhtemel bir başarısızlığın, Afganistan'da siviller açısından "feci sonuçlar doğuracağı" uyarısında bulundu.

Sadece 2020'de çatışmalar nedeniyle yaklaşık 300 bin Afgan'ın yerinden edildiğini anımsatan Grandi, uluslararası topluma Afgan mültecilere, ülke içinde yerinden edilmiş kişilere ve geri dönenlere daha fazla destek verilmesi çağrısı yaptı.

Yan etkinliklerle bugün başlayacak 2020 Afganistan Konferansı, yarın sona erecek.

Konferans, Afganistan, Finlandiya ve BM Afganistan Yardım Misyonu tarafından düzenleniyor.