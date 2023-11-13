BM: Gazze'de felaket gözler önünde gerçekleşiyor

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Gazze'deki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in hafta sonu muhataplarıyla yoğun görüşmeler yürüttüğünü aktaran Dujarric, "Durum çok ciddi. Önümüzdeki birkaç günde olabileceklerden ciddi endişe duyuyoruz." uyarısında bulundu.

Dujarric, "Gazze'deki insani felaket kapalı kapılar ardında değil, gözler önünde gerçekleşiyor." dedi.

BM'nin insani ateşkes çağrısı konusunda ısrarcı olduğunu aktaran Dujarric, "Böylelikle her damla yakıt ya da bir ambulansın geçişi için müzakere etmek zorunda kalmayız." değerlendirmesinde bulundu.

UNIFIL ASKERİNİN VURULMASINI KINADI

Dujarric, BM'nin Lübnan-İsrail sınırında görev yapan Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) bünyesinde görevli askerin, bilinmeyen bir kaynaktan açılan ateş sonucu yaralanmasını kınadıklarını bildirdi.

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BM personeli ve tesislerinin güvenliğinin sağlanması gerektiğine dikkati çeken Dujarric, çatışmanın daha geniş bir bölgeye yayılmaması için gerginliğin azaltılması çağrısını yineledi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 44'ü Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6'sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 363'ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 180'i aştı, bu kişilerin en az 4 bin 609'unu çocuklar ve 3 bin 100'ünü kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 188 Filistinliyi öldürdü.

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İsrail ordusu, Gazze'de onbinlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu öldü.