BM: Gazze'deki görüntüler tahammül edilemez

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Gazze'de açlık çeken insanların görüntülerinin yürek parçalayıcı ve tahammül edilemez olduğunu belirtti.

Türk, İsrail'in yoğun saldırısı altında bulunan ve kıtlığa sürüklediği Gazze'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Gazze'de açlık çeken insanların görüntüleri yürek parçalayıcı ve tahammül edilemez." ifadesini kullanan Türk, bu aşamaya gelinmesinin, kolektif insanlığa bir hakaret olduğunu kaydetti.

Türk, yaşanan bu durumun, şiddetin bir kez ve sonsuza dek sona ermesi gerektiğini bir kere daha hatırlattığını ve hayat kurtarmanın herkesin önceliği olması gerektiğini vurguladı.

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İsrail'in, Gazze'ye insani yardım girişini ciddi şekilde kısıtlamaya devam ettiğini belirten Türk, "Girişine izin verilen yardım, ihtiyaç duyulan yardımın çok uzağında. İsrail, ihtiyaç sahibi sivillere yeterli miktarda insani yardımın hızlı ve engelsiz bir şekilde ulaştırılmasına derhal izin vermeli ve kolaylaştırmalı. Böylece daha fazla gereksiz acı ve can kaybının önüne geçilmeli. Sivillerin gıdaya erişimini engellemek, bir savaş suçu ve potansiyel olarak insanlığa karşı bir suç teşkil edebilir." değerlendirmesinde bulundu.