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        BM: Gazze'deki görüntüler tahammül edilemez

        Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Gazze'de açlık çeken insanların görüntülerinin tahammül edilemez olduğunu ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2025 - 21:23 Güncelleme: 04.08.2025 - 21:23
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        BM: Gazze'deki görüntüler tahammül edilemez
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        Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Gazze'de açlık çeken insanların görüntülerinin yürek parçalayıcı ve tahammül edilemez olduğunu belirtti.

        Türk, İsrail'in yoğun saldırısı altında bulunan ve kıtlığa sürüklediği Gazze'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        "Gazze'de açlık çeken insanların görüntüleri yürek parçalayıcı ve tahammül edilemez." ifadesini kullanan Türk, bu aşamaya gelinmesinin, kolektif insanlığa bir hakaret olduğunu kaydetti.

        Türk, yaşanan bu durumun, şiddetin bir kez ve sonsuza dek sona ermesi gerektiğini bir kere daha hatırlattığını ve hayat kurtarmanın herkesin önceliği olması gerektiğini vurguladı.

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        İsrail'in, Gazze'ye insani yardım girişini ciddi şekilde kısıtlamaya devam ettiğini belirten Türk, "Girişine izin verilen yardım, ihtiyaç duyulan yardımın çok uzağında. İsrail, ihtiyaç sahibi sivillere yeterli miktarda insani yardımın hızlı ve engelsiz bir şekilde ulaştırılmasına derhal izin vermeli ve kolaylaştırmalı. Böylece daha fazla gereksiz acı ve can kaybının önüne geçilmeli. Sivillerin gıdaya erişimini engellemek, bir savaş suçu ve potansiyel olarak insanlığa karşı bir suç teşkil edebilir." değerlendirmesinde bulundu.

        Türk, zayıflamış İsrailli rehinlerin görüntülerinin "şok edici" olduğunu belirtti.

        Rehinelerin ve keyfi olarak gözaltına alınanların derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması gerektiğini yineleyen Türk, "Üçüncü ülkeler, çatışmanın herhangi bir tarafının işlediği uluslararası hukuk ihlallerine katkıda bulunmaktan kaçınmalı. Bu ülkeler, bu tür ihlalleri önlemek ve sona erdirmek için mümkün olan tüm baskıyı kullanmalı." ifadelerini kullandı.

        Gazze'de açlık krizi yaşanıyor

        İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

        Gazze Şeridi'nde başta çocuklar olmak üzere açlık nedeniyle ölümler artıyor.

        İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 93'ü çocuk 175 kişi hayatını kaybetti.

        Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

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