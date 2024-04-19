BM: Gazze'deki patlamamış mühimmatı temizlemek yıllar sürebilir

Getty Images Savaşın üzerinden altı ay geçtikten sonra evlerine gidebilen Han Yunus sakinleri, geride pek bir şey bulamadı.

İsrail ordusu, Nisan ayı itibarıyla Gazze'nin güneyindeki askerlerinin çoğunu çekti. Bununla birlikte İsrail saldırılarıyla yerle bir olan Han Yunus’taki yıkımın görüntüleri yayımlandı ve dünya genelinde paylaşıldı.

Çalışmaya ilişkin yazılı açıklamada "Han Yunus’taki sokaklar ve kamusal alanlar patlamamış mühimmatla dolu ve siviller açısından büyük risk oluşturuyor. Ekip, ana kavşaklarda ve okulların içinde 450 kiloluk patlamamış bombalar buldu" denildi.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), İsrail askerlerinin çekilmesinden kısa süre sonra bir değerlendirme çalışması yaptı.

Yerlerinden edilmiş Filistinliler evlerine dönüp, geriye ne kaldıysa kurtarmaya çalışırken, bir başka tehlike kol geziyor: Patlamamış bombalar.

Birleşmiş Milletler’in (BM) Gazze’de patlamamış bombaları temizleyen ve güvenli hale getiren BM Mayın Eylem Servisi (UNMAS) adlı bir özel ekibi var.

Askeri uzmanlar, İsrail ordusunun savaşın başlamasından sonra on binlerce bomba attığını tahmin ediyor.

Bu kuruluşun başındaki Charles (Mungo) Birch, Gazze’de Ukrayna'dan daha çok enkaz olduğunu söylüyor.

Birch "Uçaklardan atılan büyük bombalar, amatör yapım roketler ve bu ikisinin arasındaki her şeyden var" diyor ve atılan bombaların %10’unun patlamadığını tahmin ettiklerini söylüyor.

BM uzmanı ayrıca, İsrail'in yeraltı yapılarını ya da tünellerini hedef almak için bombalar kullandığını vurguluyor.

Hamas'ın İsrail'e saldırmasından önce UNMAS, Gazze'de "derine gömülü" 21 bombayı etkisiz hale getirmeyi neredeyse tamamlamıştı. Her bir bombanın etkisiz hale gelmesi bir ay aldı ve sonra her şey değişti.