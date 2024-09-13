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        Haberler Dünya BM Genel Sekreteri Guterres: Çok taraflı kurumları bugünün gerçeklerine uyarlamamız lazım | Dış Haberler

        BM Genel Sekreteri Guterres: Çok taraflı kurumları bugünün gerçeklerine uyarlamamız lazım

        Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, jeopolitik bölünmüşlükler, eşitsizlik ve dezenformasyonun da artışta olduğunu ifade etti. Uluslararası kurumların söz konusu sorunlarla mücadele etmek için "daha iyi konumda" olmaları gerektiğini savunan Guterres, bu kurumlar için "reform ve yeniden canlanma" süreci başlatılabileceğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 18:31 Güncelleme: 13.09.2024 - 18:35
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        'Çok taraflı kurumları uyarlamamız lazım'
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        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, çok taraflı kurumların bugünün gerçeklerine uyarlanması gerektiğini belirterek, reform çağrısını yineledi.

        Guterres, 21 Eylül Dünya Barış Günü öncesinde BM'de düzenlenen "Barış Çanı Töreni"nde konuştu.

        BM'nin varoluş nedeninin barış olduğunu anımsatan Guterres, "Ancak barış tehdit altında, savaş ise yükselişte. Orta Doğu'dan Sudan'a, Ukrayna'dan başka yerlere kurşunlar ve bombalar insanları öldürüyor, yaralıyor. Cesetler üst üste yığılıyor, toplumlar travma geçiriyor, binalar enkaza dönüşüyor." uyarısında bulundu.

        Guterres, jeopolitik bölünmüşlükler, eşitsizlik ve dezenformasyonun da artışta olduğunu ifade ederek, yeni teknolojilerin kontrolsüz bir şekilde silahlandırdığına dikkati çekti.

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        Uluslararası kurumların söz konusu sorunlarla mücadele etmek için "daha iyi konumda" olmaları gerektiğini savunan Guterres, 22-23 Eylül'de düzenlenecek "Geleceğin Zirvesi"nin bu bağlamda önemli bir fırsat teşkil ettiğine işaret etti.

        Guterres, bu zirvede "reform ve yeniden canlanma" sürecinin başlatılabileceğini söyleyerek, "Çok taraflı kurumları, İkinci Dünya Savaşı döneminin yerine bugünün gerçeklerine uyarlamamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

        BM Genel Sekreteri, "barış kültürünü" geliştirmek gerektiğinin altını çizerek BM karargahının bahçesinde bulunan barış çanını çaldı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Birleşmiş Milletler
        #Antonio Guterres
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