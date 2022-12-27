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Afganistan'daki Taliban yönetiminin kadınların üniversite öğrenimini yasaklamasına tüm dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor.

BM Güvenlik Konseyi, Afganistan'ın Taliban liderliğindeki yönetiminin kadınların üniversitelere gitmesine veya insani yardım gruplarında çalışmasına yönelik yasağını kınayarak, Afganistan'daki kadın ve kız çocuklarına tam, eşit ve anlamlı katılım çağrısında bulundu.

Taliban yönetimi, örtünme, karma eğitim, seyahatler ve konaklama gibi konularda gördükleri sorunları gerekçe göstererek üniversitede kız öğrencilerin eğitimlerini askıya almıştı.

Bu karardan birkaç gün sonra yeni bir karar daha açıklayan Taliban rejimi, kadınların sivil toplum kuruluşlarında çalışmalarına izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

Fotoğraf: AA