BM İnsan Hakları Şefi Michelle Bachelet’ten çağrı 0:00 / 0:00

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Michelle Bachelet, küresel bir raporda, polisin özellikle ırksal profilleme ve aşırı güç kullanmasının Kuzey Amerika, Avrupa ve Latin Amerika'nın çoğunda yerleşik olduğunu söyledi.

Rapor çalışmalarını, 2020 tarihinde Minneapolis'te bir polis memuru tarafından George Floyd'un öldürülmesi tetiklendi. Bachelet, kurumların içine sızan yapısal ya da sistematik ırkçılığın azınlıkların iş, sağlık, barınma, eğitim ve adalete erişiminin önünde engeller oluşturduğunu söyledi.

İnsan Hakları Konseyi çerçevesinde sunduğu raporda Michelle Bachelet, “Bütün devletleri ırkçılığı inkâr etmeyi bırakmaya ve ortadan kaldırmaya çağırıyorum; cezasızlığı sona erdirmek ve güven inşa etmek; Afrika kökenli insanların seslerini dinlemek ve geçmiş miraslarla yüzleşmek ve telafi etmek için." açıklamasını yaptı.

Bachelet, ABD Başkanı Joe Biden'ın ocak ayında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ırk eşitsizliğini ele aldığı yürütme emrini "umut verici bir girişim" olarak memnuniyetle karşıladı.

Raporda, dünya çapında "nadiren sorumlu tutulan" kolluk kuvvetlerinin elinde 190 Afrikalı ve Afrika kökenli insan öldüğü belirtildi. George Floyd dahil olmak üzere yedi "simgesel vaka" seçildi.

Diğer vakalar arasında Brezilya’da Sao Paulo’da Mayıs 2020’de uyuşturucu ile mücadele polis operasyonunda vurularak öldürülen 14 yaşındaki Afro Brezilyalı bir çocuk ve 24 yaşındaki Mali kökenli Fransız çocuğun polis nezaretinde ölmesi örnek vakalar arasında gösterildi.

Raporda, "Afrikalılara ve Afrika kökenli insanlara karşı ırkçılık ve ırk ayrımcılığının kökleri genellikle bireylerin toplumdaki statüsünün alçaltılmasına dayanan politika ve uygulamalarda yatmaktadır" denildi.

Bu sistematik ayrımcılığın daha çok kölelik mirasına sahip ülkelerde, köleleştirilmiş Afrikalıların transatlantik ticaretinde veya Afrika kökenli büyük topluluklarla sonuçlanan sömürgecilikte yaygın olarak görüldüğü aktarıldı.

Bachelet, "Sistemik ırkçılığın sistematik bir tepkiye ihtiyacı var" diyerek "Bugün, ırk eşitliği ve adalet için bir dönüm noktasına ulaşmak için çok önemli bir fırsat var." ifadelerine yer verdi.