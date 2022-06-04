İrini Operasyonu'nun süresi 1 yıl daha uzatıldı 0:00 / 0:00

AA

BM Güvenlik Konseyi'nin resmi internet sitesinden konuya dair yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, operasyonun 3 Haziran 2023'e kadar uzatılması yönündeki kararın, Rusya’nın çekimser oyuna karşı 14 ülkenin evet oyu ile alındığı belirtilerek, Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine konuya dair 6 ayda bir rapor sunulması talebinde bulunuldu.

AA'nın haberine göre; İrini Operasyonu, Libya konulu Berlin Konferansı'nın ardından 31 Mart 2020'de başlatılmıştı. Operasyon, BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için Avrupa Birliği (AB) tarafından Akdeniz'de başlatılan tartışmalı bir harekat olma özelliği taşıyor.

BM Güvenlik Konseyi'nin 2292 sayılı kararıyla başlatılan İrini Operasyonu, taraflı ve yasa dışı bir operasyon olarak tepki çekiyor.