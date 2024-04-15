Boban Marjanovic’ten tribünlere: “Tavuklar Benden!”

2023-24 sezonu normal sezonun son gününde LA Clippers, Houston Rockets‘ı ağırladı ve Boban Marjanovic, bitime beş dakika kala serbest atış çizgisine geldi. İşte tam bu esnada ilginç anlar yaşandı.

Marjanovic, Clippers'ın bir fast food zinciri sponsorluğunda bir rakip oyuncunun son çeyrekte art arda iki serbest atışı kaçırması durumunda taraftarlara bedava sandviç vermesini kendi yoluyla değerlendirdi.

İlk serbest atışı kaçıran Sırp uzun, kalabalıktan alkış toplayınca ikinci serbest atışı da kasıtlı olarak kaçırarak Los Angeles'taki taraftarların bedava tavuklu sandviç kazanmalarını sağladı.