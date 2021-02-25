"BANA EŞSİZ BİR HEDİYE VERDİN"

Ameliyat olacağını hayranlarından gizleyen Gomez, operasyon sonrası hastanede arkadaşı ile çekilen pozunu yayınlayarak "Güzel arkadaşım Francia Raisa, bana eşsiz benzersiz bir hediye verdi. Seni çok seviyorum kardeşim" notunu düşerek Raisa ve tüm hastane personeline teşekkür etmişti.