3 | 11

Sıcak havalarda terlemeyle ekstra bir sıvı kaybı olur. Yeterli sıvı alınmadığı zaman vücut su düzeyini dengelemek için idrar miktarını azaltır. Böylece daha koyu ve konsantre bir idrar atılımı olur. Aslında vücudumuz maruz kaldığı olumsuz koşullara karşı refleks tepkiler ile kendini korumaya çalışır. Ancak belli bir noktadan sonra bu durum artık vücudumuz için yıkıcı veya zararlı etki gösterir.