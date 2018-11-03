Boca Juniors - Atletico Tigre karşılaşma önü

Arjantin Premier Lig heyecanı devam ediyor. Boca Juniors, 04 Kasım 2018 Pazar günü Atletico Tigre takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 02:00. 15 puanlı Boca Juniors 9. sırada bulunuyor, Atletico Tigre 11 puana sahip ve 18. sırada. Boca Juniors, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Atletico Tigre, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 423 kodlu maçı oynayanlar; Boca Juniors galibiyet oranı 1.50, beraberlik oranı 3.30, Atletico Tigre galibiyet oranı 4.30. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Boca Juniors önceki hafta Atletico Tigre mücadelesinde 2-1 kazandı.

Atletico Tigre, Boca Juniors karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Boca Juniors, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 3 gol yedi.

Atletico Tigre ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Atletico Tigre, 4 gol atarken 7 gol yedi.

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