Boca Juniors Teknik Direktörü Miguel Angel Russo hayatını kaybetti!

Boca Juniors'un teknik direktörü Miguel Angel Russo, 69 yaşında hayatını kaybetti. Russo, 2017 yılından bu yana kanserle mücadele ediyordu.

Arjantinli teknik adam, rahatsızlığının ilerlemesi nedeniyle son iki maçta takımının başında yer alamamış ve Boca'yı sahaya yardımcı antrenör Claudio Ubeda sahaya sürmüştü. Miguel Angel Russo, eylül ayının sonundan beri sağlık sorunları nedeniyle iznindeydi ve evinde özel bakım görüyordu.

69 yaşında hayatını kaybeden Miguel Angel Russo için stadyumda anma töreni düzenlenecek. Daha önce de Boca Juniors'ta görev yapan Miguel Angel Russo, Arjantin ekibindeki son görevine 2 Haziran'da başlamıştı.

Boca Juniors'un resmi hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Boca Juniors, Miguel Angel Russo'nun vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyor.

Miguel, Boca Juniors'ta silinmez bir iz bırakmıştır ve her zaman neşe, sıcaklık ve çabanın bir örneği olarak kalacaktır.

Bu acı anda ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyoruz."