Bodo Glimt - Sparta Sarpsborg maçı rakamları

Norveç Eliteserien heyecanı devam ediyor. Bodo Glimt, 02 Eylül 2018 Pazar günü Sparta Sarpsborg takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. Bodo Glimt 23 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Sparta Sarpsborg 32 puanda ve 6. sırada. Bodo Glimt, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Sparta Sarpsborg, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 702 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bodo Glimt kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.20, Sparta Sarpsborg sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Bodo Glimt önceki hafta Sparta Sarpsborg mücadelesinde 4-0 kazandı.

Sparta Sarpsborg ise Bodo Glimt karşılaşmasında 4-0 yenildi.

Bodo Glimt, evinde 3 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 16 gol atıp 12 gol yedi.

Sparta Sarpsborg, dış sahada 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sparta Sarpsborg 12 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.

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