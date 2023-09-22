Bodrum'da avukat ve emekli icra müdürü kaybedilen tahliye davası nedeniyle öldürülmüş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, araçta tartıştığı avukatı Mehmet Erdal Çam (73) ve emekli icra müdürü Özcan Çavdar'ı (57) tabancayla öldüren Galip Ö. (63) ile ona yardım ettiği belirlenen Osman K, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Galip Ö., 2 kişiyi işlettiği otelin tahliye davasının kaybedilmesinden sorumlu tuttuğu için öldürdüğünü söyledi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Turgutreis Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde meydana geldi. Galip Ö., beraberindeki arkadaşı Osman K. ile avukatı Mehmet Erdal Çam ve emekli icra müdürü Özcan Çavdar ile bir kafeteryada buluşup, kahve içti. Ardından Galip Ö., Çam ve Çavdar ile yemeğe gitmek üzere bir hafif ticari araca bindi. Osman K. ise kendi aracıyla gruba eşlik etti. Yolda Galip Ö. ile avukatı Çam arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Galip Ö. yanında tabancasıyla önce emekli icra müdürü Özcan Çavdar'ı, araçtan indiği sırada da avukatı Mehmet Erdal Çam'ı başından vurdu. Galip Ö. daha sonra arkada gelen arkadaşı Osman K.'nin aracına binerek, uzaklaştı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde başlarından vurulan Çavdar ve Çam'ın hayatlarını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Çavdar ve Çam'ın cenazeleri otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.