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        Haberler Gündem Çevre Bodrum'da denizden 20 ton katı atık çıktı | Son dakika haberleri

        Bodrum'da deniz dibi temizliğinden 20 ton katı atık çıktı

        Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da yapılan deniz dibi temizlik çalışmasında 20 ton katı atık çıkarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 15:11 Güncelleme: 26.05.2025 - 15:11
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        Bodrum'da denizden 20 ton katı atık çıktı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bodrum Bölge Liman Başkanlığı koordinasyonunda Ortakent ile Yahşi sahili plaj önlerinde deniz dibi temizlik çalışması yapıldı.

        Ekiplerce denizden yasa dışı tonozlama düzenekleri olarak hurda variller, plastik bidonlar ve lastikler olmak üzere toplam 20 ton atık toplandı. Atıklar vinçler yardımıyla tekneye alınırken, çalışmaların diğer koylarda da devam edeceği açıklandı.

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