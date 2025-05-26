Bodrum'da denizden 20 ton katı atık çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bodrum Bölge Liman Başkanlığı koordinasyonunda Ortakent ile Yahşi sahili plaj önlerinde deniz dibi temizlik çalışması yapıldı.

Ekiplerce denizden yasa dışı tonozlama düzenekleri olarak hurda variller, plastik bidonlar ve lastikler olmak üzere toplam 20 ton atık toplandı. Atıklar vinçler yardımıyla tekneye alınırken, çalışmaların diğer koylarda da devam edeceği açıklandı.