Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bodrum'da gece denize giren turist boğuldu | Son dakika haberleri

        Bodrum'da gece denize giren turist boğuldu

        Muğla Bodrum'da gece denize giren Macaristan uyruklu turist boğuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2025 - 05:12 Güncelleme: 12.09.2025 - 05:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da gece denize giren turist boğuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Bodrum ilçesi Gümbet sahilinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte Macaristan’dan tatile gelen Laszlo Janos K. (77), geç saatte olmasına rağmen Gümbet sahilinde denize girdi.

        DHA'nın haberine göre; bir süre sonra suda hareketsiz kalan Laszlo Janos K'yı fark eden vatandaşlar yardıma koştu. Macar turist sudan çıkartılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Laszlo Janos K'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Muğla
        #BODRUM
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'de suikastta kullanılan silah bulundu
        ABD'de suikastta kullanılan silah bulundu
        Annesi, kardeşi ve komşusunu vuran şüpheli, intihara kalkıştı
        Annesi, kardeşi ve komşusunu vuran şüpheli, intihara kalkıştı
        "Kremlin prova yapıyor"
        "Kremlin prova yapıyor"
        İsrail basını sürgün planını yazdı
        İsrail basını sürgün planını yazdı
        Bakan Kurum yeni finansman modelinin detaylarını açıkladı
        Bakan Kurum yeni finansman modelinin detaylarını açıkladı
        Onana'nın maliyeti belli oldu!
        Onana'nın maliyeti belli oldu!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Jota Silva Beşiktaş için geliyor!
        Jota Silva Beşiktaş için geliyor!
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        "Yunanistan'la benzer özelliklere sahibiz!"
        "Yunanistan'la benzer özelliklere sahibiz!"
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        Belçikalı gazeteci, Tedesco'yu HT Spor'a anlattı!
        Belçikalı gazeteci, Tedesco'yu HT Spor'a anlattı!
        O da imzaladı: Boykot büyüyor
        O da imzaladı: Boykot büyüyor
        Şüpheliye ev hapsi kararına devam
        Şüpheliye ev hapsi kararına devam
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        Dekoratif kemer felaketinde iddianame!
        Dekoratif kemer felaketinde iddianame!
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        Müzelerden ziyaretçi rekoru
        Müzelerden ziyaretçi rekoru