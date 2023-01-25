Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kepçede sıkışan ve itfaiye ekiplerince çıkarılan Öztekin'in, yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Öztekin´in cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, kepçenin kaldırılmasıyla yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.