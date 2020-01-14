Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum'un Görecek Adası açıklarında fiber tekneyle Yunan adalarına kaçmaya çalışan grubu fark etti. Tekneye operasyon düzenleyen ekipler, Suriye ve Filistin uyruklu 10 kaçak göçmeni yakaladı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
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