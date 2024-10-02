Bodrum'da seyir halindeki cip alev aldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeki cipte çıkan yangın söndürüldü
Giriş: 02.10.2024 - 18:06 Güncelleme: 02.10.2024 - 18:06
Yalıkavak Mahallesi Değirmenler mevkisinde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilmeyen cipten dumanların yükseldiğini gören sürücü aracını yol kenarına çekti.
Kısa süre sonra alevler aracı sardı. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü.
Yangında lüks cip kullanılamaz hale geldi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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